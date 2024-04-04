Депутат Шеремет: угрозы ВСУ атаковать Крымский мост стали бессильной злобой

Угрозы украинских вооруженных сил подорвать Крымский мост являются «бессильной злобой нацистов». Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с журналистом РИА Новости.
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