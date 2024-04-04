Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Раз в " ближайшие годы(...?!) " будет дефицит кадров, то о каких экономических прорывах и планах повышения уровня жиз...Путин предупредил...
  • Lana_Borei Иванова
    Новость дополняется.... Наверно напишут как зеленский обосрался от радостиСтраны НАТО созда...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    А у румына морда не треснет? Хотят объединять с молдаванами - да пожалуйста. А вот территория Молдавия это наша земля...Премьер Румынии п...

Депутат Шеремет: угрозы ВСУ атаковать Крымский мост стали бессильной злобой

Депутат Шеремет: угрозы ВСУ атаковать Крымский мост стали бессильной злобой

Угрозы украинских вооруженных сил подорвать Крымский мост являются «бессильной злобой нацистов». Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с журналистом РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх