Речные электросуда и плавучие причалы Москвы готовят к зиме, сообщил Сергей Собянин. Специалисты проверяют системы отопления, вентиляцию, климат-контроль и автоматические двери, а также осматривают металлические корпуса на наличие коррозии и повреждений.
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