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Царьград

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Бессараб: 36-часовую рабочую неделю могут ввести после завершения СВО

Бессараб: 36-часовую рабочую неделю могут ввести после завершения СВО

В Госдуме вновь заговорили о возможном сокращении рабочей недели на 4 часа.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о своём намерении добиваться сокращения рабочей недели для отдельных категорий сотрудников.

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