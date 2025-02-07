Бессараб: 36-часовую рабочую неделю могут ввести после завершения СВО

В Госдуме вновь заговорили о возможном сокращении рабочей недели на 4 часа.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о своём намерении добиваться сокращения рабочей недели для отдельных категорий сотрудников.