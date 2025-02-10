Majesty 155 – есть ли недостатки у суперяхты?

Что скрывает роскошная суперяхта Majesty 155 за своим впечатляющим дизайном и ценником в 18 млн долларов или около 1,8 млрд рублей? На первый взгляд, это настоящий дворец на воде – почти 50 метров длины, просторные каюты, лаунж-зоны и даже собственный фонтанчик.