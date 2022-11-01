Шольц заявил, что на российское зерно нет и не было санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недостоверности утверждения президента России Владимира Путина о том, что экспорт российского зерна и удобрений на мировые рынки до сих пор якобы не разблокирован Западом, что нарушает условия «зерновой сделки».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недостоверности утверждения президента России Владимира Путина о том, что экспорт российского зерна и удобрений на мировые рынки до сих пор якобы не разблокирован Западом, что нарушает условия «зерновой сделки».
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