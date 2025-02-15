В Центре молодежи походит торжественный приём во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
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В Центре молодежи походит торжественный приём во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».