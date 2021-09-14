РЖД и сенаторы толкают операторов на риск. В ОЖдПС подготовили анализ последствий законопроекта о внесении изменений в ж/д Устав и ФЗ о ЖДТ

Операторы железнодорожного подвижного состава подготовили отзыв на законопроект №1195750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Операторы железнодорожного подвижного состава подготовили отзыв на законопроект №1195750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и в «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
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