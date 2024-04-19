Ефимов: технопарку в сфере пищевой промышленности одобрили льготную аренду

Правительство столицы предоставило технопарку в сфере пищевой промышленности льготу на аренду земли. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова новый объект возводится в районе Очаково-Матвеевское.
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