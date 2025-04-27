В Совфеде подготовят предложения по критериям для возвращения компаний в Россию

Верхняя палата парламента РФ подготовит и направит в Кабмин рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на российский рынок, сообщил первый заместитель главы комитета Совфеда по экономической политике Иван АбрамовFLICKR.
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