Каждый из нас обладает разными условиями и привилегиями. Кому-то повезло родиться в богатой семье, кто-то от природы получил привлекательную внешность и быстрый метаболизм, а кто-то имеет хорошую память и может без лишних усилий получить несколько высших образований.