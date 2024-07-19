Каждый из нас обладает разными условиями и привилегиями. Кому-то повезло родиться в богатой семье, кто-то от природы получил привлекательную внешность и быстрый метаболизм, а кто-то имеет хорошую память и может без лишних усилий получить несколько высших образований.
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