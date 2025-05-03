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От создателей «закончу войну на 24 часа», «закончу войну к Пасхе», «закончу войну за 100 дней»

✍️ США не знают как действовать с Россией после соглашения по недрам с Украиной — Politico. США объявили, что сделка по недрам с Украиной станет важным этапом на пути мирного урегулирования, однако в Белом доме нет единого мнения, что делать дальше с Россией.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А зеленский поправляет чтоб не мешали... Сила привычки. Раньше байдену перекатывал из одного кармана в другой... Потому байден вечно спотыкался или от кайфа не в ту сторону шёл...
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