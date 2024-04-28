Игорь Бабушкин встретился с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Москве провел встречу с секретарем Генерального совета партии «Единая России», главой парламентской координационной группы по вопросам СВО Андреем Турчаком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии