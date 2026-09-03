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Ортопед Литвиненко назвал правила выбора обуви ребенку с плоскостопием

Ортопед Литвиненко назвал правила выбора обуви ребенку с плоскостопием

Спортивный врач, хирург-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что ребенку с плоскостопием нужна свободная обувь из дышащих материалов с амортизирующей подошвой, сообщает «Абзац» .

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