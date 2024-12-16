Европейская карта медицинского страхования с 2025 года в Молдове

В Молдове будет внедрена Европейская карта социального медицинского страхования. Карта дает возможность пациенту из страны-члена Европейского союза получить неотложную медицинскую помощь или необходимую медицинскую помощь на территории другого государства-члена ЕС за счет страхового учреждения страны происхождения пациента.