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Туризм и География

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Осенняя щука: почему пауза в проводке решает всё

Осенняя щука: почему пауза в проводке решает всё

Каждый раз, когда лето сменяется первыми прохладными ночами, на водоёмах происходит нечто странное. Ещё вчера щука яростно атаковала любой быстро идущий воблер, а сегодня она лишь лениво провожает приманку взглядом, не делая даже попытки схватить её.

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