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ИА Регнум

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Путин назвал целью БРИКС консолидацию позиций мирового большинства

Путин назвал целью БРИКС консолидацию позиций мирового большинства

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал БРИКС партнерством, нацеленным на консолидацию позиций мирового большинства.

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