Жак Бо, экс-советник НАТО, рассказал о глубокой вовлечённости Европы в украинский конфликт. Он отметил отказ от мирных переговоров, визит Бориса Джонсона и роль Эммануэля Макрона в усилиях по размещению западных сил на Украине.