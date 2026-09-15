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Русская весна

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«Запугивание и раскол»: российский фрегат опасно обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолёт над Балтикой — SH

«Запугивание и раскол»: российский фрегат опасно обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолёт над Балтикой — SH

Российский фрегат опасно обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолёт над Балтикой, сообщает SH.

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