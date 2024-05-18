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Дадонов сделал голевой пас Бенну в 6-м матче с «Колорадо». У Евгения 3+3 в 13 играх в этом плей-офф

Дадонов сделал голевой пас Бенну в 6-м матче с «Колорадо». У Евгения 3+3 в 13 играх в этом плей-офф

Форвард «Далласа» ассистировал капитану команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (2:1 2ОТ, 4-2).

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