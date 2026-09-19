Исторический вокзал и растущий спрос: как развивается пригородное сообщение в Тверской области

Как развивается пригородное сообщение в Тверской области на маршруте Савёлово — Калязин — Углич. За первые 8 месяцев 2026 года пригородными поездами на направлении Савёлово — Калязин — Углич воспользовались более 7,1 тысячи пассажиров.
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