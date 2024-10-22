Кургинян: Россию ждет еще не один Курск

По России будут наносить еще более болезненные удары, чем в Курске, заявил философ, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян 21 октября в интервью Вячеславу Манучарову в эфире программы «Эмпатия Манучи» на Rutube.
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