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Юлия Липницкая: «Когда я была маленькая, я ходила и говорила, что фамилия у меня Олимпийская. Я как будто с детства понимала, что до этого смогу дойти»

«Я была маленькая, у меня была двухэтажная высокая кровать. Откуда что взялось – лет в 5, наверное, я сижу на кровати и (представляю) как будто я на пьедестале на Олимпиаде.

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