"Ъ": водителей самокатов начнут штрафовать за телефон без hands-free

В законопроект, вводящий штраф до 30 тыс. рублей для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), планируется включить санкции за вождение с мобильным телефоном без устройства hands-free.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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