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Газета.ру

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Лидер Европейской народной партии Вебер призвал создать единую армию Европы

Лидер Европейской народной партии Вебер призвал создать единую армию Европы

Лидер ведущей наднациональной партии Европейского союза - Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер подверг критике раздробленность оборонной политики в странах объединения и призвал создать европейскую армию.

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