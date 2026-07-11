Лидер Европейской народной партии Вебер призвал создать единую армию Европы

Лидер ведущей наднациональной партии Европейского союза - Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер подверг критике раздробленность оборонной политики в странах объединения и призвал создать европейскую армию.
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