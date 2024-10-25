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В Кремле заявили, что Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях

В Кремле заявили, что Россия активно развивает связи с КНДР во всех областях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) - это сосед Российской Федерации, и связи между двумя странами развиваются довольно активно во всех возможных сферах, - передает РИА Новости.

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