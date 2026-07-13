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«Горят одесские порты, уничтожены РЛС, пятая часть заправок в хлам»

«Горят одесские порты, уничтожены РЛС, пятая часть заправок в хлам»

     С Украины приходит всё больше новостей об успешных ночных ударах наших войск «Прожарка» тыловой логистики ВСУ продолжилась и в прошедшую ночь, что было ожидаемо.

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