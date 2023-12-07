Щупал под одеялом партнершу: как Варчук снимался в постельной сцене советского фильма

Эротический эпизод в советской киноленте искрил от ненаигранных, а настоящих страстей героевВ начале восьмидесятых, когда вышел на экран фильм "Не могу сказать "прощай"", советская мораль очень неодобрительно относилась к любым проявлениям сексуальности.
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