Щупал под одеялом партнершу: как Варчук снимался в постельной сцене советского фильма

Эротический эпизод в советской киноленте искрил от ненаигранных, а настоящих страстей героевВ начале восьмидесятых, когда вышел на экран фильм "Не могу сказать "прощай"", советская мораль очень неодобрительно относилась к любым проявлениям сексуальности.