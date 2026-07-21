Главный барьер кремниевой фотоники снят: учёные научились добавлять в чипы новые материалы

Учёные предлагают объединять кремний с другими материалами на одном фотонном чипе для создания более быстрых систем передачи данныхРост систем искусственного интеллекта усиливает проблему пропускной способности традиционных электрических соединений внутри вычислительных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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