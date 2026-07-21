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Главный барьер кремниевой фотоники снят: учёные научились добавлять в чипы новые материалы

Главный барьер кремниевой фотоники снят: учёные научились добавлять в чипы новые материалы

Учёные предлагают объединять кремний с другими материалами на одном фотонном чипе для создания более быстрых систем передачи данныхРост систем искусственного интеллекта усиливает проблему пропускной способности традиционных электрических соединений внутри вычислительных систем.

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