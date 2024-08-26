Кличко и Ермак объяснили перебои со светом в Киеве

Киевский градоначальник прокомментировал первые попадания ВКС России и перебои с электроэнергией.Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что отсутствие света и водоснабжения в столице Украины вызвано проблемами в общеукраинской энергетической сети.
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