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Царьград

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"Гадкие слова Драпатого о русских дошли до ООН: Последовал ответ. Это позор

"Гадкие слова Драпатого о русских дошли до ООН: Последовал ответ. Это позор

Гадкие слова Михаил Драпатого о русских дошли до ООН. Новый главком ВСУ в 2023 году заявил, что "русская нация не имеет права на существование", а жителей Донбасса назвал "отрыжкой Советского Союза".

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