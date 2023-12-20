Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Камышов
    Очень надеюсь, что этой проблемой, наконец-то, займутся всерьёз.Новосибирские уче...
  • Alexander Kneper
    К огромному сожалению этот закон ЗАПОЗДАЛ этак на 20-30 ЛЕТ. Руссофобские законы в Приебалтике стали применяться пра...В Уголовном кодек...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Думаю, сейчас как никогда введение в УК Российской Федерации статьи "Русофобия" очень своевременно... на фоне того...В Уголовном кодек...

Памфилова: попытки дискредитации выборов президента РФ будут беспрецедентными

Памфилова: попытки дискредитации выборов президента РФ будут беспрецедентными

Аргументы недели Председатель ЦИК России Элла Памфилова, сайт Кремля Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник выразила уверенность в том, что уровень действий, направленных на дискредитацию выборов президента Российской Федерации, будет беспрецедентным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх