Как пригоняют машины из Германии в 2024 году?

Ну что: здравствуй, новый утильсбор? По свежим правилам новый или трехлетний автомобиль с объемом двигателя до двух литров обойдется минимум на 250 тысяч рублей дороже, а машины с большими моторами подорожают на миллионы рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии