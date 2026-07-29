Губернатор Хинштейн поздравил курского журналиста Воробьёва с 88-летием

Василий Воробьёв, известный спортивный журналист и патриотический активист, продолжает работать в 88 лет и планирует доработать книги о курских спортсменах, включая первого олимпийского чемпиона Евгения Клевцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии