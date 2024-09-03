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В Красноярске мужчина напал на подростков из-за их внешнего вида

В Красноярске мужчина напал на подростков из-за их внешнего вида

В Красноярске мужчина избил подростков, внешний вид которых ему не понравился, пишет "Борус". По данным Telegram-канала, конфликт между группой подростков и агрессивным незнакомцем произошел накануне на улице Воронова.

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Комментарии
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Федор Родников
Что очередной &quot;сеный спесиалист&quot;?
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