В Красноярске мужчина напал на подростков из-за их внешнего вида

В Красноярске мужчина избил подростков, внешний вид которых ему не понравился, пишет "Борус". По данным Telegram-канала, конфликт между группой подростков и агрессивным незнакомцем произошел накануне на улице Воронова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии