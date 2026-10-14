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Царьград

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Петербург пережил самую холодную ночь осени — всего +1,6°C

Петербург пережил самую холодную ночь осени — всего +1,6°C

Ночь на 15 октября принесла в Санкт-Петербург температуру +1,6 градуса — на 0,4 градуса ниже предыдущего осеннего минимума, зафиксированного 13 октября.

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