Охота на фазана Московского клуба «Сафари»

В связи с глубиной снежного покрова фазан в Подмосковье выживает очень плохо, поэтому несколько владельцев продвинутых охотничьих хозяйств уже многие годы занимается разведением фазана в специально оборудованных вольерах, а затем выпускает их для проведения масштабных коллективных охот, как было и в этом случае.