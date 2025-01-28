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Охота на фазана Московского клуба «Сафари»

Охота на фазана Московского клуба «Сафари»

В связи с глубиной снежного покрова фазан в Подмосковье выживает очень плохо, поэтому несколько владельцев продвинутых охотничьих хозяйств уже многие годы занимается разведением фазана в специально оборудованных вольерах, а затем выпускает их для проведения масштабных коллективных охот, как было и в этом случае.

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