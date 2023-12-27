Учителям отвели особую роль в спецоперации

Особая роль учителей в период военной спецоперации обрела четкие черты. В идеологической борьбе с западной пропагандой педагогическое сообщество стало настоящей армией, которая в работе с детьми и подростками защищает Россию — ее историю, традиции и ценности.
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