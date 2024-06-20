Советник главы ДНР Ян Гагин получил множественные ранения в результате атаки БПЛА

Украинские дрон атаковал советника главы ДНР Яна Гагина в Еленовке.Правая рука главы Донецкой Народной Республики Пушилина Ян Гагин получил множественные осколочные ранения лица, туловища и руки в результате атаки украинского дрона.
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