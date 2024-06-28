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Столичные спасатели в жару усилили патрулирование водоемов

Столичные спасатели в жару усилили патрулирование водоемов

В связи с жаркой погодой спасатели усилили патрулирование на водоемах Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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