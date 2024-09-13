"Увы, это был последний концерт. В России больше петь не буду". Орбакайте произнесла долгожданные слова

И, кстати, говорят еще и так: "Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь!" )))

Сергей Коваленко

И как же мы без тебя, Кристинушка, и без твоеи матушки?!? Горе-то какое! Голоса молодые и талантливые попрут, аки цветочки весенние, которые вы раньше топтали безбожно ножками своими бл*дскими. На кого вы нас бросаете? На таланты народные?