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"Увы, это был последний концерт. В России больше петь не буду". Орбакайте произнесла долгожданные слова

"Увы, это был последний концерт. В России больше петь не буду". Орбакайте произнесла долгожданные слова

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ну вот и всё. Дама приняла решение, дама больше петь у нас не будет.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
И, кстати, говорят еще и так: &quot;Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь!&quot; )))
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52 мин.
Сергей Коваленко
И как же мы без тебя, Кристинушка, и без твоеи матушки?!? Горе-то какое! Голоса молодые и талантливые попрут, аки цветочки весенние, которые вы раньше топтали безбожно ножками своими бл*дскими. На кого вы нас бросаете? На таланты народные?
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12 мин.
Александр Рус
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8 мин.

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