Свыше 50 га земли предоставил город в августе для реализации масштабных инвестпроектов

В августе город без торгов выделил инвесторам более 50 гектаров земли в аренду для строительства офисных центров, новых производств, объектов образования и здравоохранения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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