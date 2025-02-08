Политика как он...
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Политика как она есть

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NI: план Трампа по присвоению ресурсов на Украине приведет Запад к поражению

NI: план Трампа по присвоению ресурсов на Украине приведет Запад к поражению

Намерение президента США Дональда Трампа взять под контроль США минеральные ресурсы Украины приведет к поражению Запада, поскольку обострит отношения Вашингтона с Москвой.

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Комментарии
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Житель Империи
Рамблер-украина запустил «утку» про месметные богатства а западные СМИ радули из мухи слона! И всё ради того, чтобы ввести войска нато , якобы для сохранения и возврата «золотоносных» территорий. В реальности никто досконально эти месторождения не изучал, о чём заявляют мировые светила геологии.
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15 час.
Karmadon
Чего гадать - есть/нет? Захватить, а там посмотрим!
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Владимир Соловьев
Устами советского киногероя говорится: &quot;На чужой кровать, рот не разевать&quot;!
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