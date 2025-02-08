Намерение президента США Дональда Трампа взять под контроль США минеральные ресурсы Украины приведет к поражению Запада, поскольку обострит отношения Вашингтона с Москвой.
NI: план Трампа по присвоению ресурсов на Украине приведет Запад к поражению
Комментарии
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Житель Империи
Рамблер-украина запустил «утку» про месметные богатства а западные СМИ радули из мухи слона! И всё ради того, чтобы ввести войска нато , якобы для сохранения и возврата «золотоносных» территорий. В реальности никто досконально эти месторождения не изучал, о чём заявляют мировые светила геологии.
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15 час.
Karmadon
Чего гадать - есть/нет? Захватить, а там посмотрим!
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14 час.
Владимир Соловьев
Устами советского киногероя говорится: "На чужой кровать, рот не разевать"!
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9 час.
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