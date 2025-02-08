Житель Империи

Рамблер-украина запустил «утку» про месметные богатства а западные СМИ радули из мухи слона! И всё ради того, чтобы ввести войска нато , якобы для сохранения и возврата «золотоносных» территорий. В реальности никто досконально эти месторождения не изучал, о чём заявляют мировые светила геологии.