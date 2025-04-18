Ramp пытается привлечь правительство США в качестве клиента после того, как увидел твит от DOGE

Стартап Ramp, специализирующийся на управлении расходами, рассматривается в качестве кандидата на участие в пилотной программе по выпуску расходных карт Администрацией общих служб правительства США, подтвердила компания TechCrunch в четверг.
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