Происшествия

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В Северной Осетии специалисты комплекса «Лаборатория безопасности» и владикавказские автоинспекторы организовали мобильный урок для детей при центре «Эрудит»

За считанные минуты с помощью специального оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности» гости превратили просторную площадку школы «Эрудит» в настоящий дорожный полис.

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