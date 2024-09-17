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Вечерний Новосибирск

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Подрядчика по ремонту Димитровского моста меняют в Новосибирске

Подрядчика по ремонту Димитровского моста меняют в Новосибирске

«Что касается Димитровского моста – идет расторжение контракта с подрядной организацией. Будем заводить нового подрядчика», – доложил мэру Новосибирска начальник городского управления автодорог Сергей Эпов.

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