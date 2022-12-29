Наш потерянный мир

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Двойное спасение: новые истории мужества военных врачей в ходе спецоперации

Двойное спасение: новые истории мужества военных врачей в ходе спецоперации

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцах ВС РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

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