Двойное спасение: новые истории мужества военных врачей в ходе спецоперации

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцах ВС РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцах ВС РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
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