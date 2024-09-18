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Ветеран труда, получатель соцуслуг организации «Содействие» Жихарева Раиса

Ветеран труда, получатель соцуслуг организации «Содействие» Жихарева Раиса Иосифовна отмечает 90-летний юбилей! 🌸 Именинница родилась на Украине, работала свинаркой, дояркой.

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