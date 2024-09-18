Ветеран труда, получатель соцуслуг организации «Содействие» Жихарева Раиса Иосифовна отмечает 90-летний юбилей! 🌸 Именинница родилась на Украине, работала свинаркой, дояркой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ветеран труда, получатель соцуслуг организации «Содействие» Жихарева Раиса Иосифовна отмечает 90-летний юбилей! 🌸 Именинница родилась на Украине, работала свинаркой, дояркой.