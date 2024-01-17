Перевозкам одного вида топлива предрекли удорожание из-за кризиса в Красном море

Bloomberg: стоимость перевозок сжиженного газа вырастет из-за обстрелов хуситов Стоимость перевозок сжиженного природного газа (СПГ) вырастет из-за участившихся случаев обстрелов судов в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».
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