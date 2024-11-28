На форуме в Уфе обсудили роль ремесленничества в развитии международных отношений

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. В рамках международного форума, проходящего в Уфе, участники обсудили значимость предприятий народно-художественных промыслов и ремесел для социокультурного и экономического взаимодействия России и Казахстана.
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