BBC: В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам за прослушивание k-pop

В КНДР двоих 16-летних подростков осудили на 12 лет из-за просмотра южнокорейских фильмов и клипов. Об этом проинформировала редакция Би-би-си, сославшись на сведения, которые предоставил исследовательский институт South and North Development (SAND).
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